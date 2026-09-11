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Онколог заявил, что курение повышает риск развития 12 видов рака

Онколог заявил, что курение повышает риск развития 12 видов рака

Из‑за неправильного рациона и избытка ультрафиолета также растет риск злокачественных опухолей Онколог и хирург "СМ‑Клиники" в Санкт‑Петербурге Ярослав Колосовский рассказал "Ленте.

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