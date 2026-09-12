Все восхищаются аутами Мохаммади. Но разве он соблюдает правила?

Защитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади поразил футбольный мир редким акробатическим способом ввода мяча из аута, совершая сальто, но соблюдает ли он правила игры?.
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