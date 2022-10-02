Автовладельцы в России столкнулись с дефицитом самых востребованных запчастей

Наиболее востребованные автозапчасти в России подорожали примерно в два раза, сообщает РИА Новости. Опрошенные участники рынка рассказали, что из-за санкций и нестабильного курса валют они наблюдают не только рост цен, но и дефицит ряда деталей.
Наиболее востребованные автозапчасти в России подорожали примерно в два раза, сообщает РИА Новости. Опрошенные участники рынка рассказали, что из-за санкций и нестабильного курса валют они наблюдают не только рост цен, но и дефицит ряда деталей.
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