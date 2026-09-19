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Истребитель F-16 ВВС США перехватил самолет над резиденцией Трампа

Истребитель F-16 ВВС США перехватил самолет над резиденцией Трампа

Истребитель F-16 командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватил самолет над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа в штате Мэриленд.

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