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Закон, порядок, государство

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В Татарстане установлен факт производства, приобретения, хранения и сбыта товаров без маркировки

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлено, что в помещении ангара в одной из деревень Пестречинского района осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность с привлечением рабочих.

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