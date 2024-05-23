В Татарстане установлен факт производства, приобретения, хранения и сбыта товаров без маркировки

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлено, что в помещении ангара в одной из деревень Пестречинского района осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность с привлечением рабочих.