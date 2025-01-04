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Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях Украины: детали событий

Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях Украины: детали событий

В Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по инфраструктуре начали наноситься ВС России 10 октября 2022 года.

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