Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях Украины: детали событий

В Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по инфраструктуре начали наноситься ВС России 10 октября 2022 года.
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