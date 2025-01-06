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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Мессье: «Костяк «Рейнджерс» расколот, между руководством и тренерами нет взаимопонимания. Они не похожи на чемпионскую команду»

На данный момент команда тренера Питера Лавиолетта находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

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