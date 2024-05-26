Пушилин назвал число погибших мирных жителей ДНР за 10 лет

ДОНЕЦК, 26 мая, ФедералПресс. С мая 2014 года в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли более 9,3 тысячи мирных жителей, а ранения получили свыше 14,1 тысячи человек.
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