«Калашников» запатентовал «умный» прицел

Авторы изобретения предусмотрели связь системы с комплексами разведки, управления и связи, а также с нашлемным монитором пользователя Концерн «Калашников» разработал компьютеризированную систему управления огнем с прицелом для стрелкового оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии