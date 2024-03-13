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Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями российской армии.

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