Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями российской армии.