Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВFM TV: прилет Дурова во Францию после выдачи ордера является загадкой

ВFM TV: прилет Дурова во Францию после выдачи ордера является загадкой

Основатель Telegram Павел Дуров не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи полицейского ордера на его имя, сообщает « 360 » со ссылкой на ВFM TV.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Маша Захарова, какого цвета из известных вы планируете нарисовать после ареста Гражданина РФ в ПарЫжу по Очень Слабому и Надуманному Предлогу? Красный у вас уже закончился, а коричневый уже дурно попахивает, так может быть &quot;жахните&quot; по сатанистам чем-нибудь из современного - Двойной Радугой??? Или таки еще все еще нет?!?!?!? Позор...
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14 час.
Андрей
вовочка , Захарова не виновата в аресте дурова.Не доходит?
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13 час.

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