ВFM TV: прилет Дурова во Францию после выдачи ордера является загадкой

Vladimir Soukhatchev

Маша Захарова, какого цвета из известных вы планируете нарисовать после ареста Гражданина РФ в ПарЫжу по Очень Слабому и Надуманному Предлогу? Красный у вас уже закончился, а коричневый уже дурно попахивает, так может быть "жахните" по сатанистам чем-нибудь из современного - Двойной Радугой??? Или таки еще все еще нет?!?!?!? Позор...