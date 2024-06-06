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"Никто ничего другого предложить не может": Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ

"Никто ничего другого предложить не может": Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ

Отменять ЕГЭ в России никто не будет. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.

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Комментарии
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Yuriy
ЕГЭ отменять не надо. Но надо восстановить и прежнюю систему сдачи экзаменов. Пусть выпускники выбирают. А вот в приемных комиссиях ВУЗов надо в любом случае ввести фильтр против &quot;сто-бальников&quot;, которые, условно говоря, приехали из горных деревень Кавказа и аулов. Понятно, что речь идет о всех поступающих в ВУЗы, уровень знаний которых надо обязательно проверять &quot;на входе&quot;.  Как проверять, не дублируя ЕГЭ и обычные экзамены, - это как раз задача для Минобразования. Не думаю, что задача сложная. Другое дело, если в Минобразовании сидят недалекие &quot;специалисты&quot;. Для таких и простая задача будет &quot;неподъемной&quot;. Значит надо менять состав &quot;специалистов&quot;, в том числе и самого министра.
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16 час.
александр куприянов
отменить эту буржуазную систему
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14 час.

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