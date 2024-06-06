"Никто ничего другого предложить не может": Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ

Y

Yuriy

ЕГЭ отменять не надо. Но надо восстановить и прежнюю систему сдачи экзаменов. Пусть выпускники выбирают. А вот в приемных комиссиях ВУЗов надо в любом случае ввести фильтр против "сто-бальников", которые, условно говоря, приехали из горных деревень Кавказа и аулов. Понятно, что речь идет о всех поступающих в ВУЗы, уровень знаний которых надо обязательно проверять "на входе". Как проверять, не дублируя ЕГЭ и обычные экзамены, - это как раз задача для Минобразования. Не думаю, что задача сложная. Другое дело, если в Минобразовании сидят недалекие "специалисты". Для таких и простая задача будет "неподъемной". Значит надо менять состав "специалистов", в том числе и самого министра.