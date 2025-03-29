«Поднятие уровня в одиночку 2» — обзор самого популярного сейчас аниме Сегод...

«Поднятие уровня в одиночку 2» — обзор самого популярного сейчас анимеСегодня, 29 марта, выходит финал второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку», которое побило несколько рекордов, в том числе по оценкам для одной серии, было признано самым популярным аниме во многих странах (и в России тоже) и несколько раз ломало серверы стриминговых сервисов из-за наплыва зрителей.