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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Поднятие уровня в одиночку 2» — обзор самого популярного сейчас аниме Сегод...

«Поднятие уровня в одиночку 2» — обзор самого популярного сейчас аниме Сегод...

«Поднятие уровня в одиночку 2» — обзор самого популярного сейчас анимеСегодня, 29 марта, выходит финал второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку», которое побило несколько рекордов, в том числе по оценкам для одной серии, было признано самым популярным аниме во многих странах (и в России тоже) и несколько раз ломало серверы стриминговых сервисов из-за наплыва зрителей.

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