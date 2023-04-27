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Рогов заявил, что за терактом в Мелитополе стоят украинские спецслужбы

Рогов заявил, что за терактом в Мелитополе стоят украинские спецслужбы

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе, который произошел ранее сегодня, является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.

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