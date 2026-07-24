Trump Must Hand Over Finance Records Sought By BBC In Defamation Lawsuit, Judge Rules Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, A judge in Florida has ruled President Donald Trump must hand over financial records sought by the BBC for its defense against his $10 billion defamation lawsuit.
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