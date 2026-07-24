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Trump Must Hand Over Finance Records Sought By BBC In Defamation Lawsuit, Judge Rules

Trump Must Hand Over Finance Records Sought By BBC In Defamation Lawsuit, Judge Rules

Trump Must Hand Over Finance Records Sought By BBC In Defamation Lawsuit, Judge Rules Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, A judge in Florida has ruled President Donald Trump must hand over financial records sought by the BBC for its defense against his $10 billion defamation lawsuit.

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