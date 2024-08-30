Эксперты рассказали о последствиях новой болезни из-за вейпов EVALI

Причиной развития EVALI — нового заболевания, вызванного курением вейпов и электронных сигарет — как правило, становится воздействие на легкие аэрозоля, образующегося при нагревании жидкостей для вейпов, рассказали эксперты.
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