Где смотреть Ливерпуль – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, сыграют Ливерпуль и Реал Мадрид в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
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