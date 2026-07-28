Андрей ЧЕРНЫШОВ: Соболеву надо повзрослеть - без скандалов он станет забивать ещё больше

На старте чемпионата рад за «Оренбург» и Ахметзянова. А про «Зенит» уже заранее не скажешь, что он победит, хотя Семак будет настраивать питерцев на реванш После яркого первого тура РПЛ «Спорт уик-энд» обсудил его итоги с бывшим защитником, спортивным директором и главным тренером московского «Спартака», а ныне наставником индийского клуба «Каннур Уорриорз» Андреем Чернышовым.
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