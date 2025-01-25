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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Письмо солдату»

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Письмо солдату»

Каждый из участников акции вложил частичку своей души в эти письма, делясь воспоминаниями, пожеланиями и благодарностью.

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