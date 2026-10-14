В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг, повлекших нападение собак на ребенка в Краснодарском крае

В средствах массовой информации сообщается, что 10 октября на 12-летнего мальчика напали четыре собаки, находившиеся на свободном выгуле на территории платного рыболовного пруда в городе Курганинске, и причинили подростку травмы лица и тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым