Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг, повлекших нападение собак на ребенка в Краснодарском крае

В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг, повлекших нападение собак на ребенка в Краснодарском крае

В средствах массовой информации сообщается, что 10 октября на 12-летнего мальчика напали четыре собаки, находившиеся на свободном выгуле на территории платного рыболовного пруда в городе Курганинске, и причинили подростку травмы лица и тела.

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