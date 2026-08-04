Испанская синхронистка выразила мнение о плагиате российского элемента на чемпионате Европы 2026 года

Обвинение в плагиате на чемпионате Европы Испанская синхронистка Алиса Ожогина выразила мнение о том, что российская сборная скопировала элемент её команды в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года.
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