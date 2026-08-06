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Русская весна

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С начала июля Россия уничтожила более 400 тыс. кв. м складов украинского бизнеса, — Forbes

С начала июля Россия уничтожила более 400 тыс. кв. м складов украинского бизнеса, — Forbes

С начала июля Россия уничтожила более 400 тыс. кв. м складов украинского бизнеса, сообщает Forbes. Под удары попали объекты крупных компаний, включая Fozzy Group («Сильпо», «Фора», «Thrash!»), Novus, Rozetka, «Эпицентр», «Новая почта» и Toyota Ukraine.

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