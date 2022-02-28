Белорусский политолог Воскресенский: Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах за 10 минут до конца ожидания Россией

Член конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров политолог Юрий Воскресенский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах за 10 минут до конца ожидания российской делегации.
Член конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров политолог Юрий Воскресенский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах за 10 минут до конца ожидания российской делегации.
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