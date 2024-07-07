«Попадет ли кремированный в Рай?»: казанский священник против сжигания тел усопших

Почему православие против кремации усопших? Как быть, если похоронить тело в земле нет возможности? Попадет ли в этом случае душа кремированного человека в Царствие Небесное? На эти и другие вопросы в видеоподкасте «Татар-информа» «Батюшка против» ответил казанский священник иерей Александр Ермолин.