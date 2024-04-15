Репатриантам в Калининградской области выплатят по 32 тысячи рублей

Репатрианты, прибывшие в Калининградскую область, получат разовую выплату 32 тысячи рублей. Это следует из постановления областного правительства, опубликованного на портале официальной правовой информации.
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