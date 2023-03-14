Парень начал часто поднимать на меня руку

Пожалуйста, опубликуйте, мне очень нужен ваш совет, я уже не знаю что мне делатьЕсть парень, встречаемся полтора года, сначала все было нормально, но потом он начал показывать себя с ужасной стороныОн может поднять на меня руку, когда мы поссоримся, а ссоримся мы очень частоОн работает и живет один, но деньгами он не умею распоряжаться никак, тратит на всякую ерунду, из-за мне приходится за свой счёт его постоянно кормить, готовить, носить еду после учебы на работу, убираться у него дома, стирать его вещи, я обязана сидеть дома и не ходить гулять, у меня не осталось друзей, потому что все свободное время я обязана уделять емуЗа все наши отношения, он мне никогда не дарил цветы, он вообще мне в принципе ничего не дарил и дело не в деньгах, а в том, что даже просто никогда не делал мне приятноВ отношениях я не чувствую себя с ним девушкой, чувствую себя просто уже домохозяйкой, будто мы в браке сто лет и в принципе это нормаОн не ходит со мной гулять, мы постоянно должны сидеть дома и делать то, что хочет он, никогда меня никуда не водил и в принципе не собираетсяВ последние время он начал часто поднимать на меня руку, ещё вчера он меня стукнул по голове, что сегодня даже больно дотронутьсяПочему я его не брошу? Потому что люблю, да это глупо, но я правда люблю, он первый у меня во всем, от поцелуя до секса, возможно поэтому мне сложно от него уйти.