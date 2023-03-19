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Физиотерапевт рассказал о последствиях долгого ношения тесной одежды

Физиотерапевт рассказал о последствиях долгого ношения тесной одежды

Врач-физиотерапевт, руководитель направления физиотерапии центра реабилитации сети клиник «Медскан» Сергей Казимов заявил, что долгое ношение тесной и обтягивающей одежды может привести к нарушению циркуляции крови в сдавливаемых частях тела.

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