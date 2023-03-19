Физиотерапевт рассказал о последствиях долгого ношения тесной одежды

Врач-физиотерапевт, руководитель направления физиотерапии центра реабилитации сети клиник «Медскан» Сергей Казимов заявил, что долгое ношение тесной и обтягивающей одежды может привести к нарушению циркуляции крови в сдавливаемых частях тела.