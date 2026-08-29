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Сентябрь резко изменит рабочие планы Дев: даже увольнение может стать лучшим карьерным поворотом

Сентябрь резко изменит рабочие планы Дев: даже увольнение может стать лучшим карьерным поворотом

Для Дев сентябрь 2026 года станет периодом резких контрастов и неожиданных решений. Привычный порядок вещей начнет давать сбои, а на смену рутине придут спонтанные предложения и форс-мажоры.

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