Грузовик опрокинулся на трассе под Лахденпохья

Сегодня утром на трассе Санкт-Петербург-Сортавала произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В 8:12 на 219-м километре дороги водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в придорожный кювет.
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