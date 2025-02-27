Удар "Искандера" уничтожил более 20 специалистов и 10 дронов ВСУ

Русские военные нанесли удар по замаскированной позиции беспилотников ВСУ в Сумской области. Используя ракетный комплекс "Искандер", они ликвидировали более 20 специалистов и свыше 10 дронов "Кобра", поражены несколько автомобилей с оборудованием.