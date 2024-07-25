В Китае заявили о способности Трампа заставить Украину не претендовать на регионы России

Global Times: Трамп может заставить Украину больше не претендовать на регионы РФ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может заставить Украину отказаться от претензий на присоединившиеся к России регионы.
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