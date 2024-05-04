Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Китаю нужен НАШ НЕОБОЗРИМЫЙ РЫНОК... И, пока он его устраивает, от СИ действительно может быть какая-то польза...Китай перешёл зап...
  • Evgenija Palette
    ДАВНО ПОНЯТНО. Почему МИГРАНТЫ НЕ УВАЖАЮТ РОССИЮ И ЕЕ ЗАКОНЫ? ПОТОМУ ЧТО РОССИЮ И ЕЕ ЗАКОНЫ НЕ УВАЖАЮТ САМИ РОССИЙСКИ...Причина не уважен...
  • Любовь Головина
    Всех мигрантов невзирая на национальность, которые не хотят жить по нашим законам, и вообще всю нечисть, которую к на..."Нашей стране объ...

Американцы проваливали эту войну. Украинцы заплатят за это высшую цену

Американцы проваливали эту войну. Украинцы заплатят за это высшую цену

По страницам западных СМИ. «Украина могла покончить с Путиным в прошлом году, но по вине Запада ключевая возможность упущена»: На Западе многие уверены, что теперь «русские не согласятся на меньшее, чем полное уничтожение украинского государства».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх