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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Флориды» Беннетт не сыграет в 1-м матче серии с «Бостоном». У него травма верхней части тела

27-летний нападающий получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (4-1).

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