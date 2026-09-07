Фильмы "Буратино" и "Яга на нашу голову" покажут на фестивале в Австрии

Х/ф "Буратино", реж. Игорь Волошин, 2025 Фильмы "Буратино" и "Яга на нашу голову" от Art Pictures Distribution войдут в программу Недели детского кино, которая пройдет с 7 по 12 сентября в Вене и Линце.
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