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Аргументы и Факты

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте ТЭК в Ленобласти

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте ТЭК в Ленобласти

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали украинского диверсанта, который предпринял попытку осуществить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ленинградской области.

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