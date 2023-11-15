Главврач больницы Озерска пытался выйти на свободу перед рассмотрением его дела

Руководитель клинической больницы Озерска попросил выпустить его из СИЗО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил просьбу защиты главного врача городской клинической больницы ЗАТО Озерск о смягчении ему меры пресечения.
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