РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Kamy
    Первый случай, когда я поддерживаю всё сказанное Медведевым. Д. А.Медведев: Бандеро...
  • Валентин Щербаков
    Евреи сами создали себе кумира Гитлера, убийцу и отщепенца Нетаньяху, а теперь вдруг свергают. ПОЗОРИЩЕ !!!!В кнессете Израил...
  • Гарий Щерба
    АНИКА  ВОЯКИ , БЕЗ  Западной поддержки ЛЯХИ  вообще  НИКТО  и звать  НИКАК ...!!!Польский глава ми...

Главврач больницы Озерска пытался выйти на свободу перед рассмотрением его дела

Главврач больницы Озерска пытался выйти на свободу перед рассмотрением его дела

Руководитель клинической больницы Озерска попросил выпустить его из СИЗО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил просьбу защиты главного врача городской клинической больницы ЗАТО Озерск о смягчении ему меры пресечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх