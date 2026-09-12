В Кремле обнаружены деликатесы XIV века, сообщил вице-президент РАН

В Московском Кремле при проведении археологических исследований были обнаружены остатки продуктов питания, относящихся к XIV веку.
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