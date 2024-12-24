Hrriyet: Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией министров

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправиться в Сирию в сопровождении обширной делегации, в которую войдут министры, ответственные за различные секторы экономики и инвестиции, рассказала газета Hürriyet, поддерживающая правительство.
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