Студенты и школьники совершили 146 млн поездок в московском метро с начала года

С начала 2026 года учащиеся школ и студенты воспользовались московским метро 146 миллионов раз. Еще 74 миллиона поездок они совершили на наземном городском транспорте.
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