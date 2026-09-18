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Каждый второй выросший в бедности британский подросток остаётся без учёбы и работы к 23 годам

Каждый второй выросший в бедности британский подросток остаётся без учёбы и работы к 23 годам

Молодые люди, которые росли в условиях постоянной бедности, более чем втрое чаще к 17 годам не учатся, не работают и не проходят профессиональное обучение.

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