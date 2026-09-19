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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Тоттенхэм». Обе команды до матча не побеждали

« Астон Вилла » впервые победила в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Команда Унаи Эмери в гостях обыграла «Тоттенхэм» со счетом 3:2 в 5-м туре чемпионата Англии .

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