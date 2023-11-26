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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сватковский: «СКА-Арена» построена для петербуржцев и россиян, мы вложили в нее всю душу»

«Несколько недель назад мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Теперь проводим тестовый матч и готовимся к звездному шоу КХЛ.

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