Оплаченные путевки россиян в Таиланд могут аннулировать из-за COVID-19

Россиян предупредили о возможных отменах туров в Таиланд. Причиной может стать вспышка COVID-19. Многие россияне, которые уже оплатили путевки в Таиланд на октябрь–декабрь 2026 года, стали получать сообщения о возможных сложностях с поездкой на фоне роста числа заболевших COVID-19.