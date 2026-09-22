Оплаченные путевки россиян в Таиланд могут аннулировать из-за COVID-19

Россиян предупредили о возможных отменах туров в Таиланд. Причиной может стать вспышка COVID-19. Многие россияне, которые уже оплатили путевки в Таиланд на октябрь–декабрь 2026 года, стали получать сообщения о возможных сложностях с поездкой на фоне роста числа заболевших COVID-19.
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