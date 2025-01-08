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Китай

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Китай готов содействовать кооперации в рамках "большого БРИКС" -- МИД КНР

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Китай готов вместе со всеми странами БРИКС придерживаться духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества и содействовать высококачественному развитию кооперации в рамках "большого БРИКС".

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