Китай готов содействовать кооперации в рамках "большого БРИКС" -- МИД КНР

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Китай готов вместе со всеми странами БРИКС придерживаться духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества и содействовать высококачественному развитию кооперации в рамках "большого БРИКС".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)