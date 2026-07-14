На приёме главы администрации Тамбова обсудили доступность транспорта на западе города

Глава администрации города Тамбова Максим Косенков провел очередной прием граждан, в ходе которого жители обратились к нему с тремя основными темами: транспортное обслуживание, состояние контейнерных площадок и ремонт фасадов зданий.
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