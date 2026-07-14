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Новости Тамбова

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На приёме главы администрации Тамбова обсудили доступность транспорта на западе города

На приёме главы администрации Тамбова обсудили доступность транспорта на западе города

Глава администрации города Тамбова Максим Косенков провел очередной прием граждан, в ходе которого жители обратились к нему с тремя основными темами: транспортное обслуживание, состояние контейнерных площадок и ремонт фасадов зданий.

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