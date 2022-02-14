Украинский дипломат усомнился в необходимости эвакуировать граждан других стран

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский в интервью газете Australian Financial Review заявил, что решения об эвакуации граждан других государств, среди которых дипломаты, «не сказываются положительно на ситуации».
Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский в интервью газете Australian Financial Review заявил, что решения об эвакуации граждан других государств, среди которых дипломаты, «не сказываются положительно на ситуации».
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