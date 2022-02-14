Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Зеленский мерзавец и подлец. Свой народ хочет подставить в угоду американцам:(!!«Трусливый засран...
  • Ирина Богданова
    Чудовищная ложь  🇺🇸 сводит весь мир. С ума:(!!«Диктат безумной ...
  • Геннадий Бережнов
    Всё это очень смахивает на провокацию США с помощью нациков Киева. Пару недель будут разбираться кто напал, а за это ...WP: Белый дом сфо...

Украинский дипломат усомнился в необходимости эвакуировать граждан других стран

Украинский дипломат усомнился в необходимости эвакуировать граждан других стран

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский в интервью газете Australian Financial Review заявил, что решения об эвакуации граждан других государств, среди которых дипломаты, «не сказываются положительно на ситуации».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх