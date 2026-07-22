Сергей Черемин объявил о проведении "Дня Индии" в Москве в августе

Фестиваль "День Индии" пройдет в московском Гостином дворе с 20 по 23 августа. Сергей Черемин заявил, что мероприятие привлечет еще больше гостей, чем в прошлом году, и подчеркнул значимость культурного обмена между Россией и Индией.