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Царьград

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Сергей Черемин объявил о проведении "Дня Индии" в Москве в августе

Сергей Черемин объявил о проведении "Дня Индии" в Москве в августе

Фестиваль "День Индии" пройдет в московском Гостином дворе с 20 по 23 августа. Сергей Черемин заявил, что мероприятие привлечет еще больше гостей, чем в прошлом году, и подчеркнул значимость культурного обмена между Россией и Индией.

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