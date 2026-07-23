Росстат перестал использовать выражение "цены выросли", заменив его словом "изменились"

При этом для товаров, которые стали дешевле, по-прежнему применяется выражение "цены снизились" Росстат изменил формулировки в еженедельной сводке об инфляции: в новом обзоре ведомство перестало использовать выражение "цены выросли", заменив его более нейтральным "цены изменились".