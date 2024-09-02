В МПА СНГ прокомментировали парламентские выборы в Азербайджане

Координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли на конкурентной основе.
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