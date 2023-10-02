´В судьбе предприятия наша судьба´.

15 сентября торжественно и ярко в актовом зале ОАО ´ФанДОК´ УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ совместно с администрацией предприятия организовали праздничный концерт, посвященный Дню работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.